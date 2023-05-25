В Казани заочно арестовали организатора хадж-туров в Мекку Ильяса Янгуразова, "кинувшего" паломников

В Казани Приволжский районный суд вынес решение о заочном аресте руководителя туристической компании "Урал Сервис", который в прошлом была организатором мусульманских паломничеств в Мекку. Ильяс Янгуразов обвиняется в 43 эпизодах мошенничества, в злоупотреблении полномочиями.

Как пишет "БО", Янгуразова арестовали заочно, поскольку он скрылся от следствия. Мужчина объявлен в международный розыск.

Следователи считают, что Янгуразов брал у жителей РТ деньги, чтобы помочь с организацией хаджа в Мекку, но тура не организовал, а деньги не вернул. Путевки стоили от 120 до 160 тысяч, пожаловались на несостоявшийся хадж около 600 человек.

