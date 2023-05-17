В Казани на улице заметили семейство оленей

В казанском поселке Нагорный очевидцы заметили целое семейство оленей на улице. Кадры быстро облетели социальные сети.

Олени неспешно шли вдоль грунтовой дороги, их не смущала близость людей, и даже сигнал клаксона проезжавшего мимо автомобиля не нарушил размеренной прогулки лесных красавцев.

В социальных сетях очевидцы отмечают, что подобные истории случаются все чаще, позднее семейство рогатых видели недалеко от ЖК "Весна" в Советском районе столицы РТ.

