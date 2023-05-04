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В Казани закрывают бутики на улице Волкова - помещения освобождены и выставлены на продажу

В Казани закрываются бутики на Волкова – помещения освободили и выставили на продажу
В Казани закрывают бутики на улице Волкова - помещения освобождены и выставлены на продажу

Фото: открытые источники

Печальная новость для ценителей моды в Казани - на Волкова закрываются бутики Escada и Volkof59, которые входят в состав модной группы Fashion Group Volkof Эльмиры Писаревой. Об этом информирует "БО" со ссылкой на саму владелицу компании.

"Мы закрываемся полностью. Это связано с состоянием экономики в целом и рынка в частности. Развивать больше ничего не собираюсь", — заявила Писарева.

Сейчас активно продают остатки товара. Новые поставки не осуществляют с 2021 года.

Оба магазина выставили на продажу. Двухэтажное здание бутика Escada продают за 50 миллионов рублей. Volkof59 уже освободил занимаемые площади, которые теперь продаются за 29,6 миллиона.

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