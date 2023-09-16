В Казани закончился бензин у частных АЗС

Частные заправки Казани столкнулись с дефицитом топлива. Закончился АИ-92 и АИ-95, написали представители сети АЗС "Магистраль" в социальных сетях.

По их словам, нет бензина на заводах для частных заправок, а потому принято трудное решение - временно прекратить продажу топлива. Как только топливо появится, клиентов обещали проинформировать безотлагательно.

Цены на топливо в Татарстане растут уже 19 недель и с начала года повышение составило около 7%, ФАС РТ проводит проверку стоимости топлива.