В Казани загорелся троллейбус №39

Сегодня на улице Тульской возле дома №39 загорелся троллейбус – огонь охватил салон и обшивку. В «Метроэлектротрансе» уточнили, что инцидент произошёл не на линии, а на территории депо.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание, которое распространилось на 20 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

Специалистам госпожнадзора предстоит выяснить причину происшествия.