В Казани загорелся троллейбус №39
Катя Царева
Сегодня на улице Тульской возле дома №39 загорелся троллейбус – огонь охватил салон и обшивку. В «Метроэлектротрансе» уточнили, что инцидент произошёл не на линии, а на территории депо.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание, которое распространилось на 20 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
Специалистам госпожнадзора предстоит выяснить причину происшествия.
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