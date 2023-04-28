В Казани загорелся подвал бизнес-центра на улице Тази Гиззата, эвакуировались 20 человек

В Казани случился пожар в подвале бизнес-центра на Тази-Гиззата. Об этом проинформировало ГУ МЧС РТ.

О задымлении в подваре экстренные службы получили сообщение сегодня, 28 апреля, утром.

Пожарные прибыли быстро и провели разведку помещений. Очаг возгорания нашли в составе газозащитной службы, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Еще до приезда специалистов МЧС здание своими силами смогли покинуть 20 человек, пострадавших в результате ЧП нет.