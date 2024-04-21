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В Казани загорелись строительные леса на стройке гостиниц у «Миллениума»

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В МЧС сообщили подробности возгорания на стройке гостиниц у моста «Миллениум».

В Казани очевидцы заметили полыхающие строительные леса на стройке гостиниц у моста «Миллениум». В МЧС сообщили, что пожар потушили, пострадавших нет.

Долгострои на берегу Казанки имеют давнюю историю. Строить апартаменты больше похожие на мавзолеи начали еще в преддверии Универсиады. Планировалось, что в них будут жить очень важные гости спортивного события. Правда, достроить их не смогли.

Реанимировать объекты решили через некоторое время, в связи с проведением саммита БРИКС. Планируется успеть к октябрю возвести две высотки, в которых, в частности будут принимать гостей саммита. На одной из них, судя по всему, и произошел пожар.

Ранее на данной стройке были выявлены незаконные мигранты. Среди тех, у кого проверили документы лишь 24% оказались оформлены по всем правилам.

Видеозапись с места пожара публикует телеграм-канал «Злой Казанец».

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