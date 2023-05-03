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В Казани задумали собственный "Тиндер"

В Казани задумали организовать собственный "Тиндер"
В Казани задумали собственный "Тиндер"

Фото: открытые источники

Так называемые "быстрые знакомства" решили внедрить в Казани, создав по сути конкуренцию "Тиндеру".

Азат Бикинин - новый куратор озера Кабан - заявил, что в этом году казанцев и гостей города ждет много интересного. Тут пройдут ежегодные "Милли кием", "КультТОРГ" и "Сенной базар".

Из новинок - задуманный "Книжный базар". На Кабане организуют мастер-классы по фото, прогулки с философами и главной интригой станут "быстрые знакомства" - speed dating. В каком формате они будут, пока не раскрывается.

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