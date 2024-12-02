В Казани задержаны люди, навязывавшие платные медицинские услуги

В Казани сотрудники полиции задержали четырёх мужчин, которые незаконно оказывали платные медицинские услуги. Ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Подозреваемые были задержаны по подозрению в совершении преступления. В ходе более 20 обысков были изъяты мобильные телефоны, инструкции по общению с клиентами, финансовые документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Уроженец Украины и его сообщники организовали в Казани сеть косметологических клиник. Они приглашали клиентов на бесплатную диагностику и рассказывали им о якобы обнаруженных серьёзных заболеваниях, предлагая пройти комплекс платных процедур. Если у клиентов не было необходимой суммы, их убеждали оформить рассрочку, но не давали возможности ознакомиться с договором займа. В результате граждане подписывали документы на получение кредита с высокой процентной ставкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов заключены под стражу, ещё один находится под домашним арестом.