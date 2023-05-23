В Казани задержана женщина, которая с ножом напала на воспитательницу своего сына-младшеклассника

В Казани сотрудники полиции задержали женщину, которая пришла в школу с ножом и ранила воспитательницу своего сына. Причиной такого поведения стала конфликтная ситуация между воспитателем и ребенком, сообщает УМВД Казани.

Женщина обвинила воспитательницу младших классов в том, что та игнорирует ее ребенка.

"В отдел полиции "Гагаринский" 12 мая поступило сообщение от преподавателей одной из школ Московского района. Выяснилось, что днем в учебное заведение пришла одна из родительниц ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, требовала решить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса", - говорится в сообщении.

Одна из педагогов получила травму руки, дети не пострадали, отметили в полиции.

Подозреваемая доставлена в отдел. Сейчас по факту возбудили уголовное дело по статье УК "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".



