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В Казани задержан сторонник террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*

В Казани задержан 25-летний сторонник террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*
В Казани задержан сторонник террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*

Фото: rutube.ru

В Казани задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ. Операция была проведена совместно сотрудниками ФСБ и экспертами ЦПЭ МВД по РТ. Молодой человек был сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В отношении казанца возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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