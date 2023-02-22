В Казани задержан сторонник террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*
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В Казани задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ. Операция была проведена совместно сотрудниками ФСБ и экспертами ЦПЭ МВД по РТ. Молодой человек был сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
В отношении казанца возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.
*запрещенная в РФ террористическая организация.