В Казани задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчины, объявленного в федеральный розыск.

Росгвардейцы были о обычном патруле на улице Солидарности. Внимание силовиков привлек мужчина, который сильно испугался, заметив их, он попытался скрыться во дворах.

Росгвердейцы задержали его и выяснилось, что ранее мужчину осудили за кражу, но отбывать срок в колонию-поселение он не явился, в связи с чем и был объявлен в розыск.