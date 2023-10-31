В Казани задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск
Фото: социальные сети
В Казани сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчины, объявленного в федеральный розыск.
Росгвардейцы были о обычном патруле на улице Солидарности. Внимание силовиков привлек мужчина, который сильно испугался, заметив их, он попытался скрыться во дворах.
Росгвердейцы задержали его и выяснилось, что ранее мужчину осудили за кражу, но отбывать срок в колонию-поселение он не явился, в связи с чем и был объявлен в розыск.