Новости Казани

В Казани задержан курьер с 2,5 кг мефедрона

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали 52-летнего жителя Казани в Ново-Савиновском районе. При проверке его автомобиля правоохранители обнаружили два свертка с мефедроном массой более 170 граммов, находившихся на переднем сидении.

После этого полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. В его доме обнаружили дополнительно 2,5 килограмма синтетического наркотика. Всего изъято более 2,6 килограмма мефедрона.

По предварительной версии следствия, мужчина занимался оптовой торговлей наркотиками и планировал реализовать всю партию на территории города. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемый арестован и находится в полиции. Следствие продолжается.

