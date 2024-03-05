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· Артем Акчурин

В Казани задержали осужденного, который объявлен в федеральный розыск

В Казани задержали осужденного, который объявлен в федеральный розыск

rosguard.gov.ru

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В Казани сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает Управление Росгвардии по РТ.

По информации ведомства, задержанный оказался в федеральном розыске из-за неуплаты налогов.

В ходе патрулирования маршрута группы батальона вневедомственной охраны поступила информация от оперативника татарстанского УФСИН РФ о нахождении разыскиваемого мужчины на улице Октябрьской в Казани. С использованием предоставленной фотографии разыскиваемого лица, сотрудники Росгвардии обнаружили его на территории двора по указанному адресу и произвели задержание.


В результате проверки данных в базе выяснилось, что задержанный 40-летний житель был осужден за неуплату алиментов, однако уклонялся от исправительных работ и контроля уголовно-исполнительной инспекции по данному делу. Гражданин находился в розыске более месяца до его задержания.

После задержания мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для передачи в руки инициаторов его розыска.

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