В Казани задержали осужденного, который объявлен в федеральный розыск
rosguard.gov.ru
В Казани сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает Управление Росгвардии по РТ.
По информации ведомства, задержанный оказался в федеральном розыске из-за неуплаты налогов.
В ходе патрулирования маршрута группы батальона вневедомственной охраны поступила информация от оперативника татарстанского УФСИН РФ о нахождении разыскиваемого мужчины на улице Октябрьской в Казани. С использованием предоставленной фотографии разыскиваемого лица, сотрудники Росгвардии обнаружили его на территории двора по указанному адресу и произвели задержание.
В результате проверки данных в базе выяснилось, что задержанный 40-летний житель был осужден за неуплату алиментов, однако уклонялся от исправительных работ и контроля уголовно-исполнительной инспекции по данному делу. Гражданин находился в розыске более месяца до его задержания.
После задержания мужчина был доставлен в дежурную часть полиции для передачи в руки инициаторов его розыска.