В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка

Казанские сотрудники ГИБДД на улице Гаврилова остановили 14-летнего мальчика за рулём спортивного питбайка.

Юный водитель нарушил ПДД, а в процессе проверки выяснилось, что ему всего 14 лет. В присутствии мамы юношу отстранили от управления питбайком

По факту инцидента составлена карточка, её передали в ПДН.

ГИБДД напоминает родителям о контроле за детьми и недопустимости вождения транспорта несовершеннолетними без прав.