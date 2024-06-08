В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка
rockot-motors.ru
Казанские сотрудники ГИБДД на улице Гаврилова остановили 14-летнего мальчика за рулём спортивного питбайка.
Юный водитель нарушил ПДД, а в процессе проверки выяснилось, что ему всего 14 лет. В присутствии мамы юношу отстранили от управления питбайком
По факту инцидента составлена карточка, её передали в ПДН.
ГИБДД напоминает родителям о контроле за детьми и недопустимости вождения транспорта несовершеннолетними без прав.
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