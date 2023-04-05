В Казани задержали бизнесмена Михаила Колмогорова по делу о взятке экс-прокурору в Новосибирской области

В столице Татарстана силовики задержали предпринимателя Михаила Колмогорова, который ранее был объявлен в международный розыск. Его уже этапировали в Новосибирск, где он проходит по делу о даче взятки бывшему зампрокурора, информирует ТАСС.

В розыск Михаил Колмогоров был объявлен около года назад. Следователи считают, что он дал взятку бывшему зампрокурора Новосибирской области Турбину.

В отношении самого Андрея Турбина Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение еще в декабре.

Следком РФ установил, что в 2017-2018 годах он получил взятку в размере 3 миллионов рублей и тысячу долларов США от бизнесмена. В обмен на эти средства Турбин давал информацию о результатах расследования дела в отношении товарища Колмогорова и обещал переквалифицировать обвинение в менее тяжкое.