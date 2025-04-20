В Казани за сутки произошло 153 ДТП
ГАИ Казани
За последние сутки в Казани зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, сообщает городская Госавтоинспекция. В трёх из них пострадали люди, но, к счастью, погибших нет.
Как произошло:
В одном случае водитель не соблюдал дистанцию;
Во втором — пешеход перебегал дорогу в неположенном месте;
В третьем — пассажир пострадал при резком торможении.
Всего было оформлено 84 случая, ещё 27 аварий с материальным ущербом оформили инспекторы на месте. Также за сутки задержаны:
12 водителей в состоянии опьянения;
4 водителя — без водительских прав.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, ПДД и трезвость за рулём.
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