В Казани за сутки произошло 153 ДТП

За последние сутки в Казани зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, сообщает городская Госавтоинспекция. В трёх из них пострадали люди, но, к счастью, погибших нет.

Как произошло:

В одном случае водитель не соблюдал дистанцию;

Во втором — пешеход перебегал дорогу в неположенном месте;

В третьем — пассажир пострадал при резком торможении.

Всего было оформлено 84 случая, ещё 27 аварий с материальным ущербом оформили инспекторы на месте. Также за сутки задержаны:

12 водителей в состоянии опьянения;

4 водителя — без водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, ПДД и трезвость за рулём.