Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани за сутки произошло 153 ДТП

В Казани за сутки зарегистрировано 153 аварии.

ГАИ Казани

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За последние сутки в Казани зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, сообщает городская Госавтоинспекция. В трёх из них пострадали люди, но, к счастью, погибших нет.

Как произошло:

  • В одном случае водитель не соблюдал дистанцию;

  • Во втором — пешеход перебегал дорогу в неположенном месте;

  • В третьем — пассажир пострадал при резком торможении.

Всего было оформлено 84 случая, ещё 27 аварий с материальным ущербом оформили инспекторы на месте. Также за сутки задержаны:

  • 12 водителей в состоянии опьянения;

  • 4 водителя — без водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать дистанцию, ПДД и трезвость за рулём.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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