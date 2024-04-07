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· Артем Акчурин

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

В Казани за сутки произошло 116 ДТП

РИА

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За минувшие сутки в Казани было зафиксировано 116 ДТП. Данные об этом предоставила Госавтоинспекция города.

В результате 4-х столкновений пострадали люди. В одном из происшествий автомобиль наехал на препятствие, в трех – на пешеходов.

Кроме того, за 6 апреля было задержано 9 пьяных водителей и 4 автомобилиста без прав на вождение. Также в полицейские участки доставили 7 граждан, которые подозреваются в совершении преступлений.

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