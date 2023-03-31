В Казани за поддержку ВСУ арестовали популярную блогершу Парвину Абузарову
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Популярную блогершу Парвину Абузарову арестовали за поддержку украинской армии. Ранее девушка была экспертом в передаче "Мужское / Женское" и вела блог в запрещённой соцсети.
Но разбор неудачных отношений и бытовые истории надоели девушке, пишет Mash Iptash. Она начала писать про армию, призывать ВС РФ прекратить СВО, чем и привлекла внимание сотрудников ФСБ.
Возбуждено уголовное дело за публичные призывы, направленные против безопасности страны.
Еще 14 февраля к ней приходили силовики, провели обыски, предупредили об ответственности, после чего блогерша писала подписчикам на другие темы - о бывшем муже, о болезнях.
Однако Парвина не явилась на допрос и сбежала с адреса регистрации — её объявили в федеральный розыск.
"Нашли быстро и отправили под домашний арест", - говорится в сообщении.