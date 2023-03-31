В Казани за поддержку ВСУ арестовали популярную блогершу Парвину Абузарову

Блогершу из Казани Парвину Абузарову арестовали за поддержку украинской армии

Популярную блогершу Парвину Абузарову арестовали за поддержку украинской армии. Ранее девушка была экспертом в передаче "Мужское / Женское" и вела блог в запрещённой соцсети.

Но разбор неудачных отношений и бытовые истории надоели девушке, пишет Mash Iptash. Она начала писать про армию, призывать ВС РФ прекратить СВО, чем и привлекла внимание сотрудников ФСБ.

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы, направленные против безопасности страны.

Еще 14 февраля к ней приходили силовики, провели обыски, предупредили об ответственности, после чего блогерша писала подписчикам на другие темы - о бывшем муже, о болезнях.

Однако Парвина не явилась на допрос и сбежала с адреса регистрации — её объявили в федеральный розыск.