В Казани за ночь выпала месячная норма осадков

Казань снова столкнулась с природными невзгодами. Жители столицы Татарстана едва успели оправиться от трудной заснеженной зимы, как на город обрушились проливные дожди.

В предыдущую ночь выпало около четверти обычного мартовского количества осадков. Это в сочетании с таянием снега создает непростую ситуацию в городе, особенно на дорогах. Дорожные службы призвали жителей воздержаться от поездок по трассе М-12 из-за неблагоприятных погодных условий.

Также из-за погоды был задержан рейс на маршруте Казань – Шарм-Эль-Шейх. Власти предпринимают срочные меры по очистке ливневой канализации для предотвращения затоплений улиц.



Согласно прогнозу синоптиков, дожди прекратятся лишь к четвергу. Возможно, осадки будут сменяться снегом и дождем. Жителей региона предупреждают о сильных порывистых ветрах. Некоторые метеорологи отмечают, что такая погода типична для переходного периода, когда температура воздуха переходит от отрицательных к положительным значениям.