В Казани за год рынок eSIM вырос более, чем в 2 раза

Рынок телекоммуникационных услуг в Казани продолжает стремительно развиваться, о чем свидетельствуют последние данные по продажам eSIM, SIM-карт через интернет-магазины и росту числа пользователей M2M-услуг.

Об этом сообщили ProKazan в местном филиале Т2. Рост продаж eSIM: Казань на первом месте

Согласно данным, Казань показывает впечатляющий рост продаж eSIM — на 158% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель значительно превосходит результаты других городов-миллионников Поволжья:



• Нижний Новгород: +30%

• Самара: +148%



Казань укрепляет свои позиции как лидер цифровых решений в регионе. Продажи SIM-карт через интернет-магазины: уверенный рост

Продажи SIM-карт через интернет-магазины T2 также демонстрируют положительную динамику. В Казани рост составил 78%, что заметно выше показателей Самары (+29%) и Нижнего Новгорода (+60%). Такой успех объясняется удобством онлайн-сервисов и активным внедрением новых технологий в клиентские процессы.



Пользователи M2M-услуг: Казань снова в лидерах

Количество пользователей M2M-услуг (machine-to-machine) в Казани выросло на 14%, что также является лучшим показателем среди городов Поволжья:



• Нижний Новгород: +13%

• Самара: +12%



Данные подчеркивают высокий уровень проникновения инновационных технологий в городскую инфраструктуру и бизнес-среду Казани. Казань уверенно лидирует среди миллионников Поволжья по темпам роста телекоммуникационных услуг. Такой прогресс связан с грамотной стратегией цифровизации, активным внедрением современных технологий и улучшением клиентского опыта. Этот успех подтверждает статус города как одного из главных цифровых центров России.