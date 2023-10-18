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В Казани за долг в 50 тысяч похитили и избили студента из Узбекистана

В Казани за долг в 50 тысяч похитили и избили студента из Узбекистана

Фото: социальные сети

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В Казани похитили и избили 19-летнего студента из Узбекистана. У него требовали выплатить долг в половину миллиона рублей за фактический долг в 50 тысяч.

Как пишет SHOT, молодой человек занял у товарища летом 50 тысяч, обещал возвратить деньги через месяц. Но и в октябре не расплатился. А потому товарищ нанял двоих человек, чтобы "разобрались" с должником. Они похитили студента, вывезли на машине за пределы города.

Студента избили и потребовали полмиллиона. Потом отпустили искать деньги.
Но вместо поиска непоъемной для студента суммы, иностранец пошел в полицию, где обо всем рассказал.

Идет разбирательство.

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