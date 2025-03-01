В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

ГИСУ Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт семи культурных объектов республики. Согласно данным с портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 285,5 млн рублей.

Большая часть этих средств – более 83 млн рублей – будет направлена на реконструкцию Дворца культуры химиков. В список ремонтируемых учреждений также вошли:

Детская школа искусств в с. Усады Высокогорского района (75,3 млн рублей);

Красногорский сельский дом культуры в Мамадышском районе (17,7 млн рублей);

Балыклынский сельский клуб в Кукморском районе (17,7 млн рублей);

Библиотека-филиал №25 в Казани (18,4 млн рублей);

Центральная библиотечная система в Мамадыше (9,9 млн рублей);

Театр юного зрителя в с. Вахитово Кукморского района, включая благоустройство территории (63,2 млн рублей).

Финансирование проекта осуществляется за счет республиканского бюджета. Прием заявок на участие в аукционе стартовал 26 февраля и завершится 6 марта, а итоги подведут 10 марта. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 16 января 2026 года.