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В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

ГИСУ Татарстана объявило тендер на капитальный ...

фото: "реальное время"

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ГИСУ Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт семи культурных объектов республики. Согласно данным с портала госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 285,5 млн рублей.

Большая часть этих средств – более 83 млн рублей – будет направлена на реконструкцию Дворца культуры химиков. В список ремонтируемых учреждений также вошли:

  • Детская школа искусств в с. Усады Высокогорского района (75,3 млн рублей);
  • Красногорский сельский дом культуры в Мамадышском районе (17,7 млн рублей);
  • Балыклынский сельский клуб в Кукморском районе (17,7 млн рублей);
  • Библиотека-филиал №25 в Казани (18,4 млн рублей);
  • Центральная библиотечная система в Мамадыше (9,9 млн рублей);
  • Театр юного зрителя в с. Вахитово Кукморского района, включая благоустройство территории (63,2 млн рублей).

Финансирование проекта осуществляется за счет республиканского бюджета. Прием заявок на участие в аукционе стартовал 26 февраля и завершится 6 марта, а итоги подведут 10 марта. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 16 января 2026 года.

Ранее в Казани прошли общественные слушания по наполнению Дома молодежи, который планируется создать в обновленном ДК химиков. Свои идеи и предложения высказали жители города, молодежь, представители организаций, школьники и студенты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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