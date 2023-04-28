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В Казани за 590 миллионов рублей выставили на продажу здание гостиницы на Петербургской

В Казани за 590 миллионов рублей продают здание гостиницы на улице Петербургской
В Казани за 590 миллионов рублей выставили на продажу здание гостиницы на Петербургской

Фото: открытые источники

В Казани выставлена на продажу шестиэтажная гостиница на Петербургской, 19. Продавец просит за него 590 миллионов рублей, объявлено размещено на сайте бесплатных объявлений, пишет "БО".

Отмечается, что плозадь комплекса составляет 6400 квадратных метров. Отделка - черновая. Рядом расположены гостиница "Европа", станция метро "Площадь Тукая", а также популярные ТЦ - "Кольцо" и "Республика".

Продавец указывает, что к зданию есть подъездные пути, до него легко добраться из любой части города, включая аэропорт, вокзал, здание расположено в той части Казани, которую принято считать исторической.

Использовать здание можно и как отель, и как бизнес-центр, так что у покупателя будет широкий выбор.

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