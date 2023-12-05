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· Алина Алмакаева

В Казани за 48 млн рублей снесут туберкулезный диспансер

В Казани за 48 млн рублей снесут туберкулезный диспансер

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В Казани снесут Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер за 48,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации, объект расположен по адресу: улица Шаляпина, дом №20. Сносить будут само здание поликлиники с пристроем, лабораторию, стационар, гаражи, мастерские, склады, хозяйственно-бытовой корпус и ангар.

Государственное бюджетное учреждение "Главстрой РТ" выступает заказчиком работ. Им необходимо завершить всё к 1 декабря 2024 года.

Отметим, 2022 году Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер был перенесен на проспект Победы. Взрослое отделение, построенное в 1957 году.

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