В последний день декабря, в воскресенье, были зафиксированы 124 дорожно-транспортных происшествия, одна из которых оказалась с пострадавшими. Об этом сообщает информационное агентство, представляющее пресс-службу полицейского участка по Казани.

Также задержано 17 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, не обладающий водительскими правами. Полиция доставила в участок трех граждан, возбужденное уголовное дело по поводу их подозреваемой роли в совершении правонарушений.