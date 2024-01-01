Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани за 31 декабря произошло 124 ДТП

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В последний день декабря, в воскресенье, были зафиксированы 124 дорожно-транспортных происшествия, одна из которых оказалась с пострадавшими. Об этом сообщает информационное агентство, представляющее пресс-службу полицейского участка по Казани.

Также задержано 17 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, не обладающий водительскими правами. Полиция доставила в участок трех граждан, возбужденное уголовное дело по поводу их подозреваемой роли в совершении правонарушений.

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