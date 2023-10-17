В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков

За 210 лет метеонаблюдений в Казани выпало минимальное количество осадков, сообщает "БО".

С января 2023 года по сентябрь в Казани зарегистрировали только 240 мм осадков. Нормальным значением за такой период времени считается 420 мм.

Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев отметил, что этот год войдет в историю как год с самым малым числом осадков за 210 лет.