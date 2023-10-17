В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков
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За 210 лет метеонаблюдений в Казани выпало минимальное количество осадков, сообщает "БО".
С января 2023 года по сентябрь в Казани зарегистрировали только 240 мм осадков. Нормальным значением за такой период времени считается 420 мм.
Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев отметил, что этот год войдет в историю как год с самым малым числом осадков за 210 лет.
"Такой ситуации не было никогда - это впервые за историю метеонаблюдений. То есть наши архивы не находят подобной настолько засушливой ситуации за 210 лет", - рассказал Аухадеев.