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В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков

В Казани за 210 лет выпало самое малое количество осадков

Фото: открытые источники

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За 210 лет метеонаблюдений в Казани выпало минимальное количество осадков, сообщает "БО".
С января 2023 года по сентябрь в Казани зарегистрировали только 240 мм осадков. Нормальным значением за такой период времени считается 420 мм.

Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев отметил, что этот год войдет в историю как год с самым малым числом осадков за 210 лет.

"Такой ситуации не было никогда - это впервые за историю метеонаблюдений. То есть наши архивы не находят подобной настолько засушливой ситуации за 210 лет", - рассказал Аухадеев.

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