В Казани в 2024 году на ремонт 182 домов направят 3 млрд рублей
Мэрия Казани
В области ремонта жилья в Казани на текущий год запланировано провести капитальный ремонт 182 многоквартирных зданий. На эти цели будет выделено суммарно 3 миллиарда рублей. Данные содержатся в проекте постановления, который находится на стадии антикоррупционной экспертизы.
Финансирование на проведение ремонтных работ будет осуществляться за счёт собственных средств товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и самих владельцев квартир. Кроме того, 0,52 миллиарда рублей выделено из регионального бюджета, а 0,29 миллиарда рублей — из муниципального бюджета.
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