В Казани в 2024 году на ремонт 182 домов направят 3 млрд рублей

В области ремонта жилья в Казани на текущий год запланировано провести капитальный ремонт 182 многоквартирных зданий. На эти цели будет выделено суммарно 3 миллиарда рублей. Данные содержатся в проекте постановления, который находится на стадии антикоррупционной экспертизы.





В документе отмечается, что ремонт будет осуществляться в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта. Рабочие специализируются на ремонте кровли, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения (холодного и горячего), а также фасадов и другие аспекты.Финансирование на проведение ремонтных работ будет осуществляться за счёт собственных средств товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и самих владельцев квартир. Кроме того, 0,52 миллиарда рублей выделено из регионального бюджета, а 0,29 миллиарда рублей — из муниципального бюджета.