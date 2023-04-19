В Казани за 170 миллионов рублей выставили на продажу гостиницу-долгострой на Волгоградской

В Казани выставлена на продажу гостиница-долгострой на улице Волгоградской. Девятиэтажное здание с участком земли продается ща 170 миллионов рублей, информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Общая площадь помещений, сообщает продавец, составляет 4500 квадратных метров. Все они оборудованы вентиляцией, подключены к электросети. Внутри - черновая отделка. Нужны доработки и фасаду здания.

Построили здание в 2010 году, и несколько раз у него уже менялись собственники.