В Казани за 116,8 млн рублей будет реконструирован участок водовода на Профессора Камая

В Казани планириуется реконструировать водовод на улице Профессора Камая на участке от Карбышева до Мавлютова. Стоимость работа - 116,8 миллиона рублей.

Тендер появился на портале государственных закупок. В документации говорится, что заказчиком будет "Водоканал" столицы РТ, а деньги на ремонт возьмут из собственных запасов предприятия.

Отмечается, что подрядчик должен будет безопасно оградить площадку, обеспечить ее достаточное освещение в ночное время.

Заявки принимают до 30 октября. С момента заключения договора у подрядчика будет только 3 месяца на проведение всех работ.

