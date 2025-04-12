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В Казани выставили на продажу золотую монету с изображение Николай II за 70 тысяч

В Казани выставлена на продажу золотая монета 1...

Источник: Avito.ru

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В Казани выставлена на продажу золотая монета 1899 года выпуска, на которой изображен последний российский император Николай II. Цена монеты составляет 70 тысяч рублей, и она предназначена для коллекционеров. Фотографии монеты были размещены на сайте бесплатных объявлений.

Монета выполнена из золота 900-й пробы и имеет номинал 10 рублей. Продавцом является компания, занимающаяся продажей ювелирных изделий. Во времена правления Николая II было выпущено два типа десяти-рублевых золотых монет — «империалы» и «облегченные». Судя по цене, этот экземпляр относится к категории «облегченные», которые производились до 1911 года и имели тираж около 60 миллионов штук. Редкие экземпляры «облегченных» монет могут стоить от 9 до 17 миллионов рублей.

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