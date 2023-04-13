В Казани продают роскошный восточный ресторан "Шах" у центрального вокзала за 65 миллионов рублей

В Казани на продажу выставили здание ресторана "Шах" у центрального городского вокзала. Собственник помещения площадью 1413 квадратных метров на Саид-Галеева отметил, что у здания есть масса преимуществ.

Так, покупатель, согласный заплатить 65 миллионов рублей, получит три больших зала, кабинки для "вип"-посетителей заведения, молельную комнату.

Все интерьеры внутри выполнены с восточной тематикой, дизайн и мебель соответствуют стилю.

Собственник обещает оставить покупателю всю технику, мебель и оборудование.

