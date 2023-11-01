В Казани выросло число добровольцев на СВО

В Татарстане растет количество мужчин, которые подписывают контракт с Минобороны РФ. Об этом заявил Рустам Сафиуллин заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.



Ранее портрет военнослужащего по контракту был 30-40 лет и старше. Сейчас же контракт подписывают кандидаты моложе. Служить по контракту идут также девушки. Каждые два дня в пункт отбора для подписания контракта приходят от 107 до 122 человек. Отметил Рустам Сафиуллин

По словам Сафиуллина, если раньше в пункт отбора для подписания контракта ежесуточно обращались 30 — 40 человек, то сейчас каждые два дня служить отправляются от 107 до 122 человек