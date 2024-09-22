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В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

В Казани продолжается активное обновление зелен...

Комсомольская Правда

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В Казани продолжается активное обновление зеленых насаждений, и на этот раз на озеленение города выделено 11,2 миллиона рублей.

«Горводзеленхоз» объявил тендер на поставку 700 елей, которые будут служить не только декоративным украшением, но и важным экологическим элементом городской инфраструктуры. Все деревья должны поступать из специализированных питомников, что гарантирует их качество и здоровье.

Для обеспечения фитосанитарной безопасности каждая партия елей будет сопровождаться соответствующим сертификатом, выданным Госинспекцией. Таким образом, городские власти делают акцент на экологию и безопасность, стремясь создать комфортную и безопасную городской среду для жителей и гостей столицы Татарстана.

Поставщики обязаны предоставить фотографии своих елей для предварительного согласования, что подчеркивает серьезный подход к выбору растений. Это также позволит вместо того, чтобы рисковать качеством, принимать лишь высококачественные образцы.

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