Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

В Казани выделят субсидии на восстановление дом...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Три дома на улице Красной Позиции пострадали во время атаки дронов 21 декабря — теперь на их восстановление выделят субсидии.

Проект постановления, определяющего порядок предоставления этих средств, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Субсидии будут направлены ООО «Регионстрой» — именно эта компания занималась восстановлением остекления в повреждённых зданиях.

Какая именно сумма будет выделена — в проекте постановления не указано. За передачу средств ответственной назначена администрация Советского района. Подрядчику также придётся отчитаться по итогам выполненных работ.

Напомним, 21 декабря 2024 года жители Казани проснулись от сигналов тревоги — в тот день по республике был нанесён удар украинскими беспилотниками.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Новости России

10 минут назад

ВТБ: у мошенников начался горячий туристический сезон

борный спирт от тараканов

Не у нас

10 часов назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

обучение лепке в Москве

Не у нас

день назад

Ученые омолодили кожу 53-летней женщины до состояния 23-летней

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

10 часов назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Новости Татарстана

день назад

Андрей Рюхов назначен новым замминистра образования и науки Татарстана
Новости Казани
40 минут назад

В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

В Казани выделят субсидии на восстановление дом...

Не у нас

30 минут назад

В Ватикане нашли неизвестный фрагмент Библии возрастом 1500 лет

Не у нас

30 минут назад

PSJ: Солнце может уничтожить все живое на Земле через 5 млрд лет

Не у нас

30 минут назад

Independent: грибок-убийца Aspergillus может убить половину Европы

Новости Татарстана

35 минут назад

В Татарстане откроется центр адаптации мигрантов
Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пацие...
Новости Татарстана
35 минут назад

Врачи удалили «дьявольский рог» на голове пациента в Набережных Челнах

Новости Татарстана

40 минут назад

Раис Татарстана посетил ферму, поставляющую лошадей для кавалерии Ким Чен Ына

Не у нас

3 часа назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане ограничат продажу алкоголя в честь 80-летия Победы
Не отель и не съемная квартира: рассказываем о ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы