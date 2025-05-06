В Казани выделят деньги на восстановление домов после атаки БПЛА

Три дома на улице Красной Позиции пострадали во время атаки дронов 21 декабря — теперь на их восстановление выделят субсидии.

Проект постановления, определяющего порядок предоставления этих средств, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Субсидии будут направлены ООО «Регионстрой» — именно эта компания занималась восстановлением остекления в повреждённых зданиях.

Какая именно сумма будет выделена — в проекте постановления не указано. За передачу средств ответственной назначена администрация Советского района. Подрядчику также придётся отчитаться по итогам выполненных работ.

Напомним, 21 декабря 2024 года жители Казани проснулись от сигналов тревоги — в тот день по республике был нанесён удар украинскими беспилотниками.