В Казани введен запрет на прогулки по газону под стенами Кремля

В Казани в одном из излюбленных мест отдыха на траве - у стен Казанского Кремля - появилась табличка о том, что по газону теперь тут ходить запрещается.

Урбанист Дмитрий Сагдеев отметил, что его лично возмущает решение местных властей.