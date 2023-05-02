В Казани введен запрет на прогулки по газону под стенами Кремля

В Казани ввели запрет на прогулки по газону под стенами Кремля
Фото: социальные сети
В Казани в одном из излюбленных мест отдыха на траве - у стен Казанского Кремля - появилась табличка о том, что по газону теперь тут ходить запрещается.
Урбанист Дмитрий Сагдеев отметил, что его лично возмущает решение местных властей.
"Я не знаю, кто поставил эту табличку, но подобные амфитеатровые газоны как раз специально нужны для того, чтобы на них лежать. А чиновник, который считает, что газоны для красоты, не должен работать в сфере благоустройства", – написал он.