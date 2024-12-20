В Казани ввели новые зоны ограничения на продажу алкоголя
Алиса Петрова
В Казани появились новые ограничения на продажу алкоголя: администрация города установила специальные зоны, где розничная торговля спиртными напитками полностью запрещена.
Это касается территорий, прилегающих к школам, спортивным объектам и вокзалам.
Согласно постановлению, алкоголь нельзя продавать в непосредственной близости от образовательных учреждений, где могут находиться несовершеннолетние, а также рядом с военными базами, аэропортами и опасными производственными объектами. В рамках этого решения были определены конкретные радиусы запретных зон: для магазинов установлен 50-метровый барьер, тогда как для кафе и ресторанов — 40 метров. Для спортивных и военных объектов действует общий радиус в 30 метров, сообщает InKazan.
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