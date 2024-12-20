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В Казани ввели новые зоны ограничения на продажу алкоголя

В Казани появились новые ограничения на продажу...

Алиса Петрова

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В Казани появились новые ограничения на продажу алкоголя: администрация города установила специальные зоны, где розничная торговля спиртными напитками полностью запрещена.

Это касается территорий, прилегающих к школам, спортивным объектам и вокзалам.

Согласно постановлению, алкоголь нельзя продавать в непосредственной близости от образовательных учреждений, где могут находиться несовершеннолетние, а также рядом с военными базами, аэропортами и опасными производственными объектами. В рамках этого решения были определены конкретные радиусы запретных зон: для магазинов установлен 50-метровый барьер, тогда как для кафе и ресторанов — 40 метров. Для спортивных и военных объектов действует общий радиус в 30 метров, сообщает InKazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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