В Казани появились новые ограничения на продажу алкоголя: администрация города установила специальные зоны, где розничная торговля спиртными напитками полностью запрещена.

Это касается территорий, прилегающих к школам, спортивным объектам и вокзалам.

Согласно постановлению, алкоголь нельзя продавать в непосредственной близости от образовательных учреждений, где могут находиться несовершеннолетние, а также рядом с военными базами, аэропортами и опасными производственными объектами. В рамках этого решения были определены конкретные радиусы запретных зон: для магазинов установлен 50-метровый барьер, тогда как для кафе и ресторанов — 40 метров. Для спортивных и военных объектов действует общий радиус в 30 метров, сообщает InKazan.