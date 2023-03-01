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В Казани ввели новую меру поддержки семей участников спецоперации на Украине

В Казани создали новую меру поддержки для семей участников СВО на Украине
В Казани ввели новую меру поддержки семей участников спецоперации на Украине

Фото: социальные сети

Семьи участников спецоперации в Казани, если в них есть двое и более несовершеннолетних детей, смогут воспользоваться новой мерой поддержки. Речь идет об услуге сопровождения, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Волонтеры при необходимости помогут им добраться до аэропорта, автовокзалов и железнодорожных вокзалов.»

Чтобы воспользоваться услугой, казанцам нужно позвонить в АНО "Добрая Казань" по телефону горячей линии: +7(843) 558−74−18. Также можно лично обратиться в фонд, расположенный по адресу: ул. Сеченова, 5.

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