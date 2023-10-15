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В Казани введут ограничение движения по Сыртлановой и Мавлютова

В Казани введут ограничение движения по Сыртлановой и Мавлютова

Фото: социальные сети

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В Казани принято решение об ограничении движения по улицам Мавлютова и Сыртлановой, об этом проинформировали в мэрии.
Ограничение связано с реконструкцией водопровода, работы будут проводить с 16 по 30 октября.

На указанный промежуток времени принято решение о перекрытии проезжей части в районе домов №1 и №5, между домами №9 и №11, вблизи пересечения с улицами Хусаина Мавлютова и Гарифьянова, а также в районе дома №17 по ул.Х.Мавлютова.

Также в мэрии отметили, что перекрытие коснется проезжей части по Малютова в районе дома 17-Е корпус 5 и у здания 17-Е корпус 2.
У второго здания будет перекрыта не только проезжая часть, но и местный проезд.

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