В Казани второй раз за месяц побит температурный рекорд

В Казани за март уже второй раз зафиксирован температурный рекорд. Как сообщает гидрометцентр Татарстана, 14 марта воздух прогрелся до +6,7 °C, что превысило предыдущий максимум этого дня, установленный в 2015 году (+6,2 °C).

Ранее, 9 марта, в городе также был зафиксирован рекорд – тогда температура достигла +6,2 °C, что превысило показатели пятилетней давности.

По прогнозам синоптиков, март в Татарстане обещает быть тёплым, без значительных погодных отклонений. Температура ожидается немного выше нормы, а количество осадков – в пределах обычного.