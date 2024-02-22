Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

В столице РТ в Приволжском районе было ограничено движение трамваев из-за чрезвычайной ситуации. Об стало известно из телеграмм-канала «в Казани поймут».

Сообщается, что трамвай задел столб, из-за чего движение транспорта было приостановлено.

«Метроэлектротранс» подтвердил произошедшее. ЧП произошло на площади Вахитова. Известно, что один из вагонов трамвая сошел с рельсов. По итогу движение маршрутов №3, 5 и 5а недоступно.

Ранее, Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Интересное в Казани

7 часов назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

дезинфекция от лишая

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Интересное в Казани

3 дня назад

Захватывающая история чашки: искусство приготовления напитков в кафе здорового питания в Казани

оцифровка фотографий цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

3 часа назад

ОАК может возглавить уроженец Казани, который умеет управлять Ту-214

Новости Татарстана

день назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Новости Татарстана

21 час назад

Актер Минекаев признался, что редко приезжает в родной город из-за узнаваемости
Лонгриды
21 час назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Казани

30 минут назад

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

Интересное в Казани

7 часов назад

То, о чем принято молчать: почему говорить о похоронах - это нормально? Основатель ритуального агентства рассказал о ритуальном пакете страхования

Новости Татарстана

45 минут назад

Илья Ковальчук пропустит Матч звёзд по фиджитал-хоккею

Новости Татарстана

55 минут назад

Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием
«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете
Лонгриды
2 дня назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

час назад

Махонин сыграл против Текслера в фиджитал-баскетбол на «Играх будущего»

Новости Татарстана

час назад

В Казани открылся новый перинатальный центр

Новости Татарстана

час назад

В Казани пятиклассник выпал с балкона и разбился насмерть
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
8 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить