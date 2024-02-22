В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей
Мэрия Казани
В столице РТ в Приволжском районе было ограничено движение трамваев из-за чрезвычайной ситуации. Об стало известно из телеграмм-канала «в Казани поймут».
Сообщается, что трамвай задел столб, из-за чего движение транспорта было приостановлено.
«Метроэлектротранс» подтвердил произошедшее. ЧП произошло на площади Вахитова. Известно, что один из вагонов трамвая сошел с рельсов. По итогу движение маршрутов №3, 5 и 5а недоступно.
Ранее, Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием.