В Казани вспыхнуло недостроенное здание на улице Латышских стрелков

В Казани очевидцы заметили горящее здание между частными домами и гаражами, сообщает телеграм-канал Region 116.

В комментариях пользователи пишут, что неизвестные "добрались" до садоводов. Судя по картам сервиса 2GIS, на этом участке находится СНТ "Любитель".

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану отметили, что пожар случился в 07:45 сегодня, 13 января. Горела недостроенная хозяйственная постройка из бруса. У нее не было ни крыши, ни обшивки.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.