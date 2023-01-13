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В Казани вспыхнуло недостроенное здание на улице Латышских стрелков

В Казани вспыхнуло недостроенное здание на улице Латышских стрелков

Фото: открытые источники

В Казани очевидцы заметили горящее здание между частными домами и гаражами, сообщает телеграм-канал Region 116.

В комментариях пользователи пишут, что неизвестные "добрались" до садоводов. Судя по картам сервиса 2GIS, на этом участке находится СНТ "Любитель".

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану отметили, что пожар случился в 07:45 сегодня, 13 января. Горела недостроенная хозяйственная постройка из бруса. У нее не было ни крыши, ни обшивки.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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