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С 4 по 20 апреля: в Казани временно перекроют улицу Тельмана

В Казани перекроют часть улицы Тельмана на три недели
С 4 по 20 апреля: в Казани временно перекроют улицу Тельмана

Фото: открытые источники

В Казани принято решение на время закрыть для движения транспорта улицу Тельмана на период с 4 по 22 апреля.

Дело в том, что на данном участке дороги требуется установить ливневую канализацию и обустроить приямки.

Таким образом, сообщили в мэрии Казани, проезжая часть, заезды и тротуар у домов № 40 и 42 будут закрыты для движения на период проведения указанных работ.

Ограничение движения необходимо, чтобы обеспечить скорость и безопасность работ.

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