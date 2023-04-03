В Казани перекроют часть улицы Тельмана на три недели

В Казани принято решение на время закрыть для движения транспорта улицу Тельмана на период с 4 по 22 апреля.

Дело в том, что на данном участке дороги требуется установить ливневую канализацию и обустроить приямки.

Таким образом, сообщили в мэрии Казани, проезжая часть, заезды и тротуар у домов № 40 и 42 будут закрыты для движения на период проведения указанных работ.

Ограничение движения необходимо, чтобы обеспечить скорость и безопасность работ.