С 4 по 20 апреля: в Казани временно перекроют улицу Тельмана
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В Казани принято решение на время закрыть для движения транспорта улицу Тельмана на период с 4 по 22 апреля.
Дело в том, что на данном участке дороги требуется установить ливневую канализацию и обустроить приямки.
Таким образом, сообщили в мэрии Казани, проезжая часть, заезды и тротуар у домов № 40 и 42 будут закрыты для движения на период проведения указанных работ.
Ограничение движения необходимо, чтобы обеспечить скорость и безопасность работ.