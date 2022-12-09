В Казани врачи впервые провели трансплантацию стволовых клеток ребенку

В Казани врачи ДРКБ впервые трансплантировали ребенку стволовые клетки. Об успешном первом этапе трансплантации гемопоэтических стволовых клеток ребенку сообщила пресс-служба медучреждения.

Обычно подобная процедура является частью лечения пациентов с онлогическими, гематологическими болезнями.

В Казани ее провели в детском онкоцентре ребенку с онкологией высокой группы риска.

Специалисты пояснили, что мобилизация периферических стволовых клеток проводилась с помощью специального ростового фактора, далее они были извлечены из общего кровотока путем афереза — разделением крови на компоненты в автоматизированном сепараторе.

Для сохранения биологических свойств полученный материал подвергли заморозке в биобанке. Все этапы проводились мультидисциплинарной командой: реаниматологи, трансфузиологи, онко-гематологи, иммунологи-биологи ДРКБ, КГФУ и клиники им. Дмитрия Рогачева (Москва).

