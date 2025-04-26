В Казани врачи спасли новорожденного с редкой аномалией кишечника

Врачи Детской республиканской клинической больницы Казани спасли жизнь новорождённому ребёнку с редким пороком развития. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, младенца доставили в отделение хирургии уже в первые сутки после рождения с подозрением на обширное кистозное образование в брюшной полости.

Образование сдавливало внутренние органы, мешая малышу нормально питаться. После проведения необходимых анализов диагноз подтвердился — у ребёнка обнаружили энтерогенную кисту, редкую и опасную аномалию кишечника.

На девятый день жизни врачи успешно провели операцию по удалению образования. Уже через восемь дней после хирургического вмешательства ребёнка выписали домой в стабильном состоянии.