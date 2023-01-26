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В Казани врачи сообщили о состоянии троих детей, которых с мамой сбили на переходе на Ломжинской

В Казани врачи сообщили о состоянии троих детей, которых с мамой сбили на переходе на Ломжинской

Фото: социальные сети

В ДРКБ сообщили о состоянии троих детей, которые накануне были сбиты водителем "Жигулей" на улице Ломжинской на переходе. Медики утверждают, что состояние всех малышей стабильное, пишет 116.RU.

"Двое — в реанимации, третий — в хирургии, но операции никому из них не требуются. Состояние стабильное", — сказали в ДРКБ, куда отвезли пострадавших сразу после ДТП.

Напомним, что мать и троих детей сбили на пешеходном переходе без светофора. Самый маленький ребенок — 2020 года рождения — в момент ДТП был в коляске.

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