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В Казани врач рассказал, как легко и точно отличить опасный грипп от сезонной ОРВИ

В Казани врач рассказал, как легко и точно отличить опасный грипп от сезонной ОРВИ

Фото: zdorovieinform.ru

Казанский врач Марина Добровольская рассказала, как легко и точно отличать опасный грипп от обычной сезонной ОРВИ. По словам медика, при гриппе все симптомы выражены более ярко, и картина заболевания развивается быстрее.

"При любом ОРВИ и гриппе может быть и плохое самочувствие, и подъем температуры, и насморк. При гриппе все же больше заложенность носа, при ОРВИ больше насморк, кашель, заложенность в груди, недомогание, мышечные боли. При гриппе будет все более ярко выражено и развивается быстрее. Например, утром не болел, а к вечеру уже совсем больной. У ОРВИ тянется дольше развитие заболевания. При гриппе резкие подъемы температуры, сильные головные боли, боль в глазницах", - рассказала врач, ее цитирует "Татарстан-24".

Врачи советуют сейчас чаще оставаться дома, не посещать места массового скопления людей. При необходимости выйти в люди, стоит пользоваться маской, соблюдать социальную дистанцию.

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