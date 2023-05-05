В Казани впервые пройдет благотворительный фестиваль помощи беспризорным животным

В Казани впервые проведут благотоворительный фестиваль в помощь безнадзорным животным, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Фестиваль WOOF станет двухдневным и пройдет 20 и 21 мая на стадионе "Ак Барс".

В рамках фестиваля представят 60 кошек и 30 собак. Все эти четвероногие ищут новых владельцев, все животные стерилизованы, привиты, добры к людям.

Желающие приютить такого друга должны захватить с собой паспорт, чтобы составить договор о передаче питомца.

Если брать животное не планируется, казанцы могут помочь волонтерам, принеся на фестиваль миски, корм, одноразовые пеленки и другие принадлежности, без которых уход за бездомными животными был бы крайне затруднительным.

