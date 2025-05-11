В Казани впервые покажут античную керамику из коллекции Эрмитажа
13 мая в Казани откроется уникальная выставка «Новый взгляд», подготовленная Музеем изобразительных искусств Татарстана совместно с Государственным Эрмитажем. Впервые в столице республики будет представлена античная керамика из крупнейшего музейного собрания страны.
Экспозиция откроется в 16:00, вход для всех посетителей будет свободным. Горожане и гости Казани смогут увидеть редкие предметы быта и художественной керамики, созданные более двух тысяч лет назад в древнегреческих городах Причерноморья.
Особое внимание уделено артефактам из Херсонеса и Боспорского царства. Среди экспонатов — чернофигурные и краснофигурные сосуды, расписная и лепная керамика, относящиеся к периоду с VI века до н.э. по III век н.э.
Организаторы обещают, что выставка станет событием не только для любителей археологии, но и для широкой публики, интересующейся культурным наследием античного мира.
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