В Казани впервые покажут античную керамику из коллекции Эрмитажа

13 мая в Казани откроется уникальная выставка «Новый взгляд», подготовленная Музеем изобразительных искусств Татарстана совместно с Государственным Эрмитажем. Впервые в столице республики будет представлена античная керамика из крупнейшего музейного собрания страны.

Экспозиция откроется в 16:00, вход для всех посетителей будет свободным. Горожане и гости Казани смогут увидеть редкие предметы быта и художественной керамики, созданные более двух тысяч лет назад в древнегреческих городах Причерноморья.

Особое внимание уделено артефактам из Херсонеса и Боспорского царства. Среди экспонатов — чернофигурные и краснофигурные сосуды, расписная и лепная керамика, относящиеся к периоду с VI века до н.э. по III век н.э.

Организаторы обещают, что выставка станет событием не только для любителей археологии, но и для широкой публики, интересующейся культурным наследием античного мира.