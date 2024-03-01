Центр сохранения и развития исторической среды создали в Казани

В Казани был создан центр сохранения и развития исторической среды города, зарегистрированный ANO 27 февраля текущего года, как отражено в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Основные задачи центра - охрана исторических мест, зданий и памятников культуры.

Он расположен на улице Груздева, дом №21/80, а его руководителем является Александр Рачук.



Среди соучредителей центра - координатор движения «Том Сойер Фест» Анастасия Гизатова, бенефициар строительной компании «Тэкоресурс» Руслан Ковалев, учредитель музея «Чак чака» Дмитрий Полосин и Константин Лебедев.

Анастасия Гизатова заявила, что центр будет заниматься развитием фестиваля «Том Сойер Фест», управлением его деятельностью и проведением различных мероприятий.



Центр планирует провести работы по реставрации деревянных домов. Фестиваль «Том Сойер Фест» был впервые организован в Самаре в 2015 году и с тех пор привлекает все больше участников и гостей, распространяя свои идеи и концепции по всей Республике Татарстан.

Напомним, что в Казани около 400 домов находятся под риском затопления.